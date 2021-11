Spotify faz seleção de podcasts com foco no bem-estar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Além das músicas dos mais diversos artistas, o Spotify também possui um grande número de podcasts originais e exclusivos disponíveis na plataforma, em especial alguns que podem ser bons aliados para iniciar uma rotina mais tranquila.

Pensando em ajudar com preocupações do dia-a-dia, dificuldades na hora do sono e até mesmo situações estressantes, a plataforma de streaming de áudio organizou uma lista com seis podcasts que visam o bem-estar, saúde emocional e mental.

As produções trazem desde mensagens inspiradoras e motivacionais, até histórias reais sobre pessoas, relacionamentos e a vida, para ajudar a relaxar e entender um pouco mais sobre autocuidado. Confira abaixo as indicações:

LIGA/DESLIGA

Apresentado por Leo Hwan, este Original Spotify traz conteúdos de saúde emocional e mental, bem-estar e autocuidado para começar e terminar o dia. São dois episódios diários para aliviar o estresse e a ansiedade: Liga para iniciar a rotina com a mente tranquila e Desliga para acalmar os pensamentos antes de dormir. De segunda a sexta-feira

A FRASE DO DIA

Dois minutos, 365 dias por ano. Com a locução de Juliana Costa, este Original Spotify é para inspirar, motivar e mudar seu ponto de vista. Ouça algumas das frases famosas mais importantes da história mundial, seja pela manhã para colocar uma intenção para o seu dia, à tarde para animá-lo ou à noite para refletir. Todo dia.

NÓS

Roberta Martinelli e Sarah Oliveira comandam esse Original Spotify com histórias reais sobre pessoas e relacionamentos. As apresentadoras propõem uma pausa para escutar, refletir e se emocionar com histórias afetivas reais e a dor e a delícia desses encontros. Toda segunda-feira.

TRAGO BOAS NOTÍCIAS

Histórias positivas e inspiradoras vão fazer você relaxar nestas boas notícias, que Edgard Piccoli conta neste Original Spotify. Aquele quentinho no coração que nos faz sentir bem e acreditar em um mundo melhor. De segunda a sexta-feira, a partir das 18h.

ESTAMOS BEM?

Estabilidade emocional é ouro nos dias atuais com tantos acontecimentos malucos que acontecem a todo tempo. Os jornalistas Bárbara dos Anjos Lima e Thiago Theodoro mergulham na jornada de autoconhecimento para viver a vida de um jeito mais leve neste Exclusivo Spotify. Toda segunda-feira.

PARA DAR NOME ÀS COISAS

A jornalista e escritora Natália Sousa criou esse espaço para fazer na web uma mesa de bar, daquelas que a gente se senta e sente que nunca estamos sós. Neste Exclusivo Spotify, ela conversa sobre a vida, dessas cheias de conquistas e desalinhos, de passos certos e tombos memoráveis. Toda quarta-feira.