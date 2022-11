"Sou 43% nigeriana", revela Meghan Markle após teste genealógico

A revelação aconteceu durante papo com os comediantes Issa Rae e Ziwe Fumudoh, que é nigeriano-americano: "Fiz minha genealogia há alguns anos... [Sou] 43% nigeriana. Vou começar a cavar mais fundo em tudo isso porque qualquer um que eu contei, especialmente as mulheres nigerianas, ficaram intrigados", explicou a também atriz.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Meghan Markle nasceu em Los Angeles, Estados Unidos, e há alguns anos descobriu em um teste de genealogia que é 43% nigeriana. A mulher do príncipe Harry revelou a sua descoberta só agora no mais recente episódio do seu podcast "Archetypes", que foi ao ar nesta terça-feira (1). Ela ainda revelou que pretende se aprofundar futuramente sobre o assunto.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.