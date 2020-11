Solange Almeida nega casamento e diz que despedida de solteira foi brincadeira de bar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um vídeo no qual amigas da cantora Solange Almeida, 46, organizam uma suposta despedida de solteira vem dando o que falar. Nas imagens de uma comemoração feita em Uberlândia, em Minas Gerais, neste sábado (14), a artista aparece usando um véu de noiva como acessório, ao lado de amigos e do namorado, Monilton Moura, 30.

Embora para muitos, esse tenha sido o indício que faltava para confirmar que a artista estaria prestes a casar, não será dessa vez que Solange subirá ao altar pela quarta vez. De acordo com informações da assessoria da cantora ao F5, o casal usa anel de compromisso desde junho, quando começou a namorar. A joia é a mesma que eles utilizaram em 2015, quando namoraram, sem assumir publicamente.

A assessoria da artista completou a informação dizendo que não há casamento programado até o momento e que o mal entendido foi causado por conta de uma brincadeira de bar. Foi informado ainda que Solange "tomou um susto" quando viu a notícia do casamento circulando na web.

Recentemente, Solange e Monilton responderam a perguntas íntimas feita por internautas no Instagram. Ao serem questionados se faziam amor no claro ou no escuro foram bem objetivos. "Fazemos no claro, no escuro, de manhã, de tarde, de noite, fazemos toda hora, de todo jeito, em todo canto", respondeu a artista.

A cantora também falou da diferença de idade de 16 anos entre os dois. "Eu tinha preconceito com a idade dele, tinha vergonha. Ficamos impressionados com quantas pessoas se identificaram com a gente nessa questão da idade. Era mais meu do que de qualquer pessoa. Embora eu tenha sofrido, sim, um pouco de preconceito dos outros por ser mais velha que ele. Mas eu fui a maior preconceituosa com nós dois", disse, sincera, a artista.