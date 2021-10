Sogra de Scarlett Johansson estranhou nome do filho caçula da atriz

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O marido de Scarlett Johansson, 36, Colin Jost, 39, contou que a mãe dele ficou um tanto quanto surpresa com o nome que a atriz e ele escolheram para o primeiro filho do casal. O menino, que nasceu em meados de agosto, se chama Cosmo.

"Minha família sempre me apoia muito. Minha mãe ficou um pouco desconcertada e não entendeu direito. Não sei se ela achava que era uma coisa meio hippie", disse o roteirista aos risos, em entrevista ao talk show Late Night With Seth Meyers nesta sexta-feira (1º).

Jost afirmou que a mãe dele ligava para o casal de três a quatro vezes ao dia para confirmar se o nome do neto era mesmo aquele. "'Cosmo...'. E ela dizia: 'E aí, é definitivo? Algo como, 'você fez a certidão de nascimento?'. E nós dissemos: 'Oh, sim, nós fizemos isso no hospital', disse, continuando a história.

"Ela ficava: 'Oh, ok, interessante. Eu estava lendo que também há um nome, Cosimo, que tem uma letra i, então essa também poderia ser uma opção. Talvez vocês o nomeiem como Cosimo - esse seria o nome verdadeiro dele - mas vocês ainda assim poderiam chamá-lo de Cosmo'", afirmou o roteirista, comentando que tudo ficou bem.

A gravidez de Johansson só foi confirmada oficialmente um dia antes da atriz dar à luz Cosmo, após Jost mencionar o assunto em um show de stand up. Em julho, o site Page Six foi o primeiro a publicar que ela estaria esperando o segundo filho.

Os rumores sobre o assunto começaram em junho, após a atriz faltar a vários eventos presenciais de lançamento do longa "Viúva Negra". Em vez disso, Johansson fez aparições promocionais via Zoom e apareceu virtualmente no "Tonight Show" para conversar com Jimmy Fallon.

A estrela de Hollywood já é mãe de Rose Dorothy, 6. A menina é fruto do casamento da atriz com o colecionador de arte Romain Dauriac, com quem ficou entre 2014 e 2017.