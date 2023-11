Sofi Tukker leva influência brasileira ao segundo dia do GP Week em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na tarde deste domingo (5), o Allianz Parque já estava mais cheio do que no dia anterior, o primeiro do festival GP Week. O evento, motivado pela corrida de Fórmula 1 em São Paulo, teve no sábado shows de Machine Gun Kelly, Halsey e Swedish House Mafia, e chega ao fim com Sofi Tukker, Thundercat e Kendrick Lamar.

Na véspera, o festival ficou com muitas cadeiras vazias em todos os setores até o fim do último show. Por volta de 17h30 deste domingo, no show de Sofi Tukker, o estádio já tinha gente nos andares superiores e uma movimentação maior em seu entorno.

O duo americano transformou o palco do GP Week numa espécie de parque colorido, com pilastras em estilo grego e efeitos pirotécnicos de luzes. Foi um show animado, ainda que o público parecesse estar mais empolgado com o baixista Thundercat e o rapper Kendrick Lamar, atrações seguintes.

Hawley-Weld e Tucker Halpern, que formam o Sofi Tukker, falaram bastante em português e brincaram com a plateia. Eles são conhecidos pelo fascínio pela música e a cultura do Brasil, e publicam remixes e versões de canções daqui com alguma frequência.

No repertório pop-eletrônico, encaixaram "Jacaré", single da dupla inspirado pelo Brasil e cantado em português. Chamaram brasileiras que eles conheceram no TikTok --e de quem remixaram uma canção, "Veneno"-- ao palco para Cantaram também "Swing", outra música dos americanos com letra em português e um remix da música da série "The White Lotus", da HBO. Também fizeram uma brincadeira em que davam pontos para o Brasil, num placar exibido no telão, de acordo com a participação do público.

Foi um show de música brasileira para gringos. Acontece que a plateia era brasileira e, em sua maioria, fãs das outras atrações do dia. Valeu o esforço dos americanos, engajados em agradar um povo que é inspiração para a música da dupla.