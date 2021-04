'Sobrou para mim', Viih Tube fala sobre papel de 'vilã' no BBB 21

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e youtuber Viih Tube, 20, foi eliminada em seu primeiro Paredão com 96,69% dos votos. Emplacando a terceira maior rejeição do programa, a influenciadora agora brinca com o posto de vilã da edição e afirma "tem que sobrar uma vilã na história, e sobrou para mim."

"Entendo o pensamento do público, sabia de tudo que eu estava fazendo lá dentro, já esperava um número alto", continua em entrevista ao jornal O Globo. "Acho que a galera aqui fora não esperava o meu jogo, mas foi uma escolha minha. Joguei demais, passei do ponto, sim", continuou.

"Só que não tenho vergonha, foi a forma que levei", afirma a atriz. "Nunca menti pra ninguém, não fui falsa, só fui jogadora. Fugi dos paredões como o Tiago pedia", assegurou. A youtuber também comentou sobre sua trajetória no jogo durante o programa BBB: A eliminação (Multishow).

"É gente, eu sou assim, grossa, estúpida, teimosa, às vezes muito injusta... É verdade, eu tenho esse lado mesmo. E quando a gente tá cego, com uma visão que a gente só olha pra nós mesmos, é muito difícil de abrir a cabeça", explicou Viih que admitiu ter sido injusta com Juliette.

"Eu era aquela amiga teimosa, eu reconheço, vendo de fora. Eu realmente fui muito injusta com ela, eu acho que eu nem merecia a amizade dela, não sei como ela aguentou, como me suportou dentro daquela casa", afirma.

Na entrevista com o jornal, ela também comentou sobre a relação com a sister: "Sempre torci pela Ju, nossa amizade é muito madura. Eu não conseguia ser falsa com ela, falava as coisas que me incomodava. Posso ter extrapolado em algum momento, mas nada muda entre a gente."

Quanto ao cancelamento, a youtuber afirma não ter mais medo. "Nada mais me abala. Agora, se eu fizer algo e alguém não gostar, a pessoa que lute". Em seu Twitter, ela também falou sobre o assunto e disse que agora se sente "segura porque tô soltinha pra ser eu sem medo aqui fora, finalmente!"

"Esperei muito por esse momento, o medo não me pertence mais! Foi um prazer levar alegria e memes pra vocês aqui fora, e agora a vilãzinha chata que faltava sair, saiu, poxa more, cuidado pra não sentir minha falta", brinca a artista.

A youtuber fica atrás apenas da cantora Karol Conká, eliminada com 99,17% dos votos, e do humorista Nego Di, que deixou a casa com 98,76%. Agora ela acumula 19 milhões de seguidores em seu Instagram e mais de 11 milhões de inscritos em seu canal no YouTube.