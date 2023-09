Sobrinho de Kayky Brito recebe alta após tratar celulite ocular

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filho de Sthefany Brito, Enrico, 2, precisou ser internado nesta segunda-feira (25) após ser diagnosticado com celulite ocular. Em publicações nos stories do Instagram, nesta terça-feira (26), a atriz disse que a criança já recebeu alta e segue o tratamento em casa contra a doença, que foi identificada por conta de um susto que iniciou no último fim de semana.

"No sábado, um mosquito pegou ele no olhinho e, no domingo, acordou com o olhinho completamente inchado e sem conseguir abrir", contou Sthefany. "Virou porta de entrada de bactéria. Dito e feito. Ficamos lá até hoje [terça-feira]. Saímos no fim da manhã."

A irmã de Kayky Brito ainda contou que a ida ao hospital foi menos dolorosa por ter acelerado a luta contra a doença. "Se tivesse segurado com antibiótico, talvez não teria dado certo tão rápido. O caos foi menos pior do que imaginei."

Sthefany ainda relatou que não conseguiu visitar o seu irmão, que segue internado no Hospital Copa D'Or, após o atropelamento no último dia 2 de setembro. "Deus é maravilhoso. Nem eu sei da onde tiro força, mas é o amor pelo meu irmão e meu bem mais precioso, que precisou de mim neste momento. Bom ver o Kayky indo pelo mesmo caminho", completou.