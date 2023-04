Skrillex, Jyoty e M.I.A. surpreendem com show gratuito no feriado em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os DJs Skrillex e Jyoty e a cantora M.I.A. fizeram shows gratuitos de surpresa em São Paulo nesta sexta-feira (7).

O artista, que substituiu o rapper Drake no último dia do Lollapalooza, anunciou que faria a apresentação no seu perfil no Instagram cerca de quatro horas antes de surgir na Praça das Artes, no centro da capital paulista.

Os DJs convidaram a britânica M.I.A. para uma participação. Ela, que estava de passagem pelo Brasil e não tinha show marcado, disse no Twitter que recebeu o convite dos artistas por chamada de vídeo.

M.I.A. cantou o hit "Bad Girls". "Eu tô revoltado que a M.I.A. está no Brasil e ela não disse nada. Ela com facilidade esgotaria um show aqui, mas decide do nada tocar numa praça aleatória em São Paulo sem dar a oportunidade de quem gostaria de ver ela poder fazer isso", publicou um fã no Twitter.