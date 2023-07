Sinéad O'Connor raspou o cabelo para contrariar executivo

Ela manteve o corte por vários anos. Entretanto, só em 2011, quando reapareceu com o visual durante um show no Manchester Internacional Festival, os cabelos raspados se tornaram permanentes até o fim da sua vida.

Quando estava trabalhando no disco "The Lion and the Cobra", lançado em 1987, Sinead foi convidada por Nigel Grainge, um executivo de sua gravadora, para almoçar. Ela contou que fez um pedido para que ela deixasse o cabelo curto crescer e se vestisse de maneira mais feminina. A jovem cantora, então, foi até o cabeleireiro e raspou a cabeça.

