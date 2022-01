Sinead O'Connor é internada dias após morte do filho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Sinead O'Connor, 55, foi internada dias depois da morte do filho Shane, 17. A informação é do jornal britânico The Mirror. Segundo a publicação, ela deu entrada num hospital após postagens em que falava sobre se culpar pela perda do herdeiro. "Eu não deveria ter dito isso. Estou com a polícia agora a caminho do hospital. Desculpe por ter chateado todo mundo. Estou perdida sem meu filho e me odeio. O hospital vai ajudar um pouco", escreveu. Sinead, que também é mãe de Jake Reynolds, Roisin Waters e Yeshua Francis Neil Bonadio, usou as redes para criticar o governo irlandês para que assuma a responsabilidade da tragédia. Shane O'Connor foi encontrado morto na última sexta (7) em Wicklow, na Irlanda. "Eu acabei de identificar formalmente os restos mortais do meu filho, Shane. Que Deus perdoe o Estado irlandês porque eu nunca irei", tuitou. Ela afirma que a agência irlandesa Tusla, de proteção e assistência para crianças, adolescentes e família, tenta apaziguar a situação. "Eu vou tirar um tempo para passar pelo luto do meu filho. Quando eu estiver pronta, vou falar exatamente como o Estado irlandês por meio dos formulários ignorantes, cruéis, egoístas e mentirosos da Tusla e o HSE [hospital] permitiram e facilitaram sua morte." A cantora afirma que, há um mês, o filho tinha sido levado para o CAMHS [Serviços de Saúde Mental para Crianças e Adolescentes da Irlanda] após sumir deixando uma carta de suicídio, dando detalhes sobre seu funeral. Ela conta que ele foi dispensado sob a justificativa de que os planos não eram reais. "Quando objeções foram levantadas, informaram que 'planejar um funeral não é diferente de planejar um casamento'." "Eu já fui casada diversas vezes e posso dizer para o CAMHS que planejar o funeral do meu filho não é nem um pouco similar a planejar o casamento dele. O que, agora, nunca mais irá acontecer. Porque você é impróprio para o seu propósito." "Meu lindo filho Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, luz da minha vida, decidiu encerrar sua luta terrena e agora está com Deus. Que ele descanse em paz e ninguém siga seu exemplo. Meu bebê, eu te amo muito. Por favor, fique em paz", escreveu a cantora, ao anunciar a morte do filho. Segundo o jornal Daily Mail, o jovem estava desaparecido desde o início da semana e foi visto pela última vez na sexta (7). Na quinta (6), no Twitter, Sinead O'Connor fez um desabafo na rede social contra o hospital em que o filho estava internado após duas tentativas de suicídio, e sinalizou que processaria a unidade pelo desaparecimento de Shane.

