Sinead O'Connor desiste de se aposentar após anunciar fim da carreira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após anunciar que se aposentaria dos palcos, a cantora irlandesa Sinead O'Connor, 54, voltou atrás na decisão ao dizer que não vai mais pendurar o microfone.

No mesmo Twitter em que tinha dado a notícia na última sexta-feira (4), a artista revelou a mais nova decisão. "Boas notícias. Eu me retrato. Não estou me aposentando", disse.

A mudança de postura acontece depois da repercussão dos fãs com a primeira mensagem de que iria parar. "Isso é para anunciar minha aposentadoria das turnês e do trabalho no ramo de discos. Eu envelheci e estou cansada", escreveu na ocasião.

A artista havia ficado triste com algumas reportagens sobre seu livro de memórias e que a classificavam como "a mulher louca do pop". Por isso, havia tomado a decisão por impulso.

O'Connor, que ficou famosa internacionalmente nos anos 1990 ao gravar "Nothing Compares 2 U", afirmou que "No Veteran Dies Alone" seria seu último álbum --o disco está programado para ser lançado em 2022. Depois, ela afirmou que não faria mais turnês ou campanhas promocionais.

"Essas não são notícias tristes", disse. "São notícias incrivelmente bonitas. Um guerreiro sabe quando deve recuar. Foi uma jornada de 40 anos. É hora de colocar os pés no chão e realizar outros sonhos."

Em recente entrevista ao jornal The New York Times, O'Connor falou sobre agressões sofridas pelo músico Prince depois do sucesso da música "Nothing Compares 2 U" composição dele.

Ela tinha prometido que revelaria os detalhes "quando eu for velhinha e escrever um livro", e o fez agora com "Rememberings".

Ela escreve que Prince a convocou à sua macabra mansão em Hollywood e a repreendeu por dizer palavrões em entrevistas. Mandou que seu mordomo servisse uma sopa a O'Connor mesmo que ela tivesse recusado o prato diversas vezes, e sugeriu docemente uma briga de travesseiros, mas a atingiu com algo sólido que ele tinha escondido dentro da fronha.

Quando ela fugiu de lá a pé, no meio da noite, Prince a perseguiu de carro e depois desceu do carro e a perseguiu correndo pela estrada.