Sindicato de atores de Hollywood incentiva novas produções, apesar de greve

"O acordo demonstra para a Aliança que produções independentes, de diferentes orçamentos, são capazes de trabalhar com os integrantes do nosso sindicato, respeitando os nossos termos."

"O acordo provisório faz parte de uma estratégia vital de reaproximação e foi criado por uma série de motivos, todos com o objetivo de proteger os nossos integrantes", afirma Duncan Crabret-Ireland, o presidente do sindicato.

Para que as produções ocorram, a obra não pode estar diretamente ligada a empresas que integram a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão e deve respeitar as demandas dos trabalhadores.

Segundo o documento, é uma estratégia para fortalecer o poder de negociação com os grande estúdios de Hollywood. A realização dessas produções foi alvo de polêmicas entre os integrantes do Sindicato, chegando a ser assunto até entre as estrelas.

