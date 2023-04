Simony retoma tratamento contra câncer de intestino grosso

O oncologista reforçou que Simony "está animada, positiva". "Ela é uma pessoa inspiradora. A gente está confiante de que esse tratamento irá gerar uma ótima resposta", completou. Na legenda do vídeo, a cantora falou que será transparente sobre a evolução de seu quadro e fez pedidos: "As orações, o amor, a fé, é isso que quero de todos vocês sempre".

"A Simony teve uma grande resposta no tratamento com químio e radioterapia, em uma lesão intestinal", disse ele, no início do vídeo, referindo-se aos seis meses anteriores de quimioterapia. "Essa resposta foi muito importante, mas ainda tem pontos de atividades da doença e que vai requerer que a gente retorne o tratamento de químio mais imunoterapia".

