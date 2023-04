Simony ficará quatro meses internada para nova etapa contra o câncer

"A Simony teve uma grande resposta no tratamento com químio e radioterapia, em uma lesão intestinal", disse ele, no início do vídeo, referindo-se aos seis meses anteriores de quimioterapia. "Essa resposta foi muito importante, mas ainda tem pontos de atividades da doença e que vai requerer que a gente retorne o tratamento de químio mais imunoterapia".

Em publicação nas redes sociais na noite do último dia 26, a artista revelou um vídeo em que seu médico, Fernando Maluf, falava sobre a necessidade de reiniciar a luta contra a doença, diagnosticada em agosto do ano passado.

"Nessa nova etapa o que espero são orações, as rezas, as energias positivas que vocês mandam para mim. Não é fácil, é um novo tratamento. Claro que eu queria não ter que passar por isso de novo, mas não é uma escolha minha", começou.

