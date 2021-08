Simone fala de Simaria após fim do casamento: 'Mulher forte'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Simone Mendes, 37, da dupla com Simaria, respondeu a perguntas de fãs no stories do Instagram, nesta sexta-feira (20). Ela aproveitou para dizer que a irmã está bem depois do fim do casamento.

"[Simaria] está bem! É uma mulher forte, linda e que merece toda a felicidade do mundo", disse Simone.

Simaria anunciou o fim do casamento na segunda-feira (16), em suas redes sociais, com Vicente Escrig, com quem estava casada há 14 anos e tem dois filhos, Giovanna, 9, e Pawel, 5.

"Foi uma decisão pensada, com muita clareza. Tivemos momentos lindos juntos, dois filhos maravilhosos, que são as nossas maiores riquezas", disse ela. "Pretendo, a partir de agora, ser ainda mais feliz, mesmo sem o homem que amei muito um dia."

Simaria ainda tranquilizou os fãs dizendo que está bem. "Toda mudança que acontece para melhor será sempre bem-vinda! Vamos continuar escrevendo as nossas vidas, com lindas histórias, independente de estarmos juntos, ou não", completou.

Muitos internautas comentaram a publicação com mensagens de apoio à cantora. "Estamos aqui para sermos felizes", afirmou um fã; "Não é fácil essa decisão para ninguém, que você saia ainda mais forte e feliz", disse outro. "Que sigam felizes", desejou mais um.

Junto com a irmã, Simaria lançou no mês passado a música "No Llores Más", em parceria com Sebastián Yatra, 26, como um lançamento de carreira internacional. "Não pensamos em parar por aqui", afirmou ela na época do lançamento.

Simaria não é a única artista a anunciar o término do relacionamento nos últimos dias. O humorista Whindersson Nunes também rompeu o noivado que tinha com a estudante Maria Lina Deggan. Também terminaram em 2021 Kim Kardashian e Kanye West, Marina Ruy Barbosa e Xande Negrão, entre outros.