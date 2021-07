Simone compra carro alto e não consegue entrar nele; veja vídeo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Simone Mendes, 37, da dupla com Simaria, divertiu fãs e internautas neste domingo (25) ao mostrar que não tinha altura suficiente para entrar em sua caminhonete nova. Os vídeos foram registrados por seu marido Kaká Diniz, 35, e publicados nos Stories da artista.

Mendes tem 1,52 metro de altura, e precisou de ajuda para subir no veículo. Ela só conseguiu entrar no carro após um assistente colocar um banquinho, para que ela subisse nele e sentasse no banco da caminhonete.

A altura das coleguinhas já foi alvo de brincadeiras na Internet quando elas se apresentaram ao lado de Pabllo Vittar, 27, que tem 1,87 metro de altura. Nos vídeos, publicados a equipe ri enquanto ela tenta sem sucesso entrar no carro. "Simone compra um carro que não dá para ela entrar", brinca Diniz.

Recentemente, a dupla sertaneja lançou a música "No Llores Más" em parceria com o cantor Sebastián Yatra, 26, fenômeno colombiano. A faixa chegou acompanhada de um clipe gravado em Cancún, no México, e em Miami, nos Estados Unidos.

Simone gravou suas aparições em Miami, separadamente de Simaria e Yatra, que estavam em Cancún. "Eu estava para parir", diz ela em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, que deu à luz Zaya, sua filha mais nova, em 22 de fevereiro.

Simone, aliás, diz que uma das dificuldades do clipe foi esconder o barrigão. "Tive que gravar a minha parte em Miami, porque eu estava nos Estados Unidos, mas a junção ficou perfeita". A música aposta em uma junção do português com o espanhol e, para Simaria, a parceria internacional é parte da essência da dupla, que está sempre em busca de novidades.

A coleguinha afirma, ainda, que não é a primeira vez que a dupla mistura sertanejo com outros ritmos e relembra trabalhos que fizeram sucesso ao mesclar funk, como "Loka" (2017), em parceria com Anitta, e "Ta Tum Tum" (2020), ao lado de Kevinho.

"Sempre falo com a minha irmã que temos que estar calçadas por todos os lados", pontua Simaria. Ela avalia que uma das maiores marcas da dupla é a versatilidade e torce para que "No Llores Más" proporcione novas oportunidades de parcerias internacionais. "Não pensamos em parar por aqui."

Link para o vídeo de Simone entrando no carro no Instagram

https://www.instagram.com/p/CRzDm4bHg3E/?utm_source=ig_web_copy_link