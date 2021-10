Simaria faz show de óculos escuros após levar picadas de abelhas

Simaria brincou com a situação e postou fotos explicando aos fãs o ocorrido. "Vou fazer o show de hoje de óculos porque levei 2 picadas de abelha no zói. Porque quando o mel é bom a abelha sempre volta", escreveu em publicação no Instagram.

O motivo da escolha do acessório inusitado foi o inchaço do rosto da cantora, após levar duas picadas de abelha perto dos olhos.

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Para fazer um show em Curitiba na noite deste sábado (16), a cantora Simaria Mendes, da dupla com a irmã Simone, precisou incrementar seu figurino com um óculos escuro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.