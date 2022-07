Simaria deixa de seguir Simone nas redes e aumenta crise entre irmãs

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Basta dar uma passada pela rede social da cantora Simone Mendes para notar que Simaria, sua irmã, não a segue mais. O mesmo acontece com o perfil da dupla no Instagram. Simaria já não é mais vista entre quem vê as atualizações da conta.

Esse fato faz aumentar ainda mais a crise que as duas artistas vivem. Ambas estão separadas, e Simone tem feito shows solo. A discussão pública começou após um desabafo de Simaria a respeito da forma como a parceira de palco a controlava durante anos e anos.

A cantora disse que, apesar de ter uma ótima experiência com a irmã, acaba se sentindo recriminada por ela em alguns momentos. Em entrevista ao colunista Leo Dias, ela relembrou quando o áudio de uma discussão das duas no Programa do Ratinho (SBT) vazou na web. "Foi meu grito de socorro".

"Tudo o que eu vou fazer sou recriminada pela Simone. Tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma?", questionou a cantora. Sobre o atraso de mais de 1h no show do São João de Caruaru, ela afirmou que, apesar dos pedidos da irmã, não conseguiu pegar o voo.

"Eu não tinha condição de voar, por saúde, por muito estresse. Cansada de muito trabalho e responsabilidade nas minhas costas. Eu não tenho mais necessidade de passar por isso, chegar em show atrasada por causa de logística mal feita", continuou ela.