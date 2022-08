Silvio Santos se afasta da TV por tempo indeterminado

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os boatos que dão como certa a aposentadoria de Silvio Santos ganharam mais força depois que o SBT procurou diversas agências de publicidade com uma nova proposta comercial da atração dominical. No documento, o apresentador seria substituído por Patrícia Abravanel e isso gerou um burburinho no mercado com o anúncio de uma suposta saída do comunicador da televisão.

"Não procede. Silvio Santos não anunciou a sua aposentadoria". Ainda de acordo com SBT, Silvio Santos, 91, continua afastado das suas funções e continua por tempo indeterminado. Enquanto não existe um prazo do seu retorno ao programa, Patrícia Abravanel segue à frente do "Programa Silvio Santos".

Durante toda pandemia da Covid-19, Silvio Santos ficou afastado do trabalho. Ele voltou a gravar em julho de 2021, mas foi contaminado pelo coronavírus. Recuperado, continuou em casa, e retornou aos palcos em abril deste ano. Logo em seguido, ele teve um problema na voz e voltou a ficar em casa e o programa passou a ser reprisado. Em julho, a filha número quatro, Patrícia, assumiu o comando do programa.

No início do mês agosto, Patricia Abravanel já havia garantido que o pai não parou definitivamente e também não tinha passado o bastão para as filhas. "Quero dizer uma coisa: falam que Silvio Santos aposentou. Não, Silvio Santos não aposentou. 'Ah, então ele não quer fazer o programa e passou o bastão?', perguntam. Ele quer fazer o programa, sim. Ele não aposentou, nem passou bastão nenhum", finalizou ela.