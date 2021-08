Silvio Santos recebe alta de hospital em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Silvio Santos, 90, deixou o Hospital Albert Einstein no fim da noite de sexta-feira (13), após realizar exames. O empresário foi diagnosticado com Covid-19, e ficou internado por algumas horas para acompanhamento médico.

