Silvio Santos avô de novo: Rebeca Abravanel está grávida de Alexandre Pato

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Casada desde 2019 com Alexandre Pato, 32, Rebeca Abravanel, 42, está grávida de seu primeiro filho com o jogador do São Paulo. Este será o 13º neto de Silvio Santos, pai de Rebeca (ela é a filha número 5).

Rebeca e Pato começaram a namorar no final de 2018 e oficializaram a união no ano seguinte. Em 2021, Rebeca interrompeu seu trabalho como apresentadora no SBT para seguir com o marido para os Estados Unidos, onde ele jogou pelo Orlando City.

Em maio deste ano, Rebeca e Pato voltaram a morar no Brasil. O atacante assinou contrato para defender a camisa do São Paulo, em sua terceira passagem pelo tricolor. O time, aliás disputa a final da Copa do Brasil neste domingo (24), a partir das 16h, contra o Flamengo. Rebeca continua à frente do "Roda Roda Jequití", atração da emissora da família.