Silvia Abravanel estende roupa e conta que 'ajudante pegou Covid'

"Fiquem em casa! Não ta mais legal e nem engraçado tudo isso ta é muito sério e isso mata! Querem voltar a ter vida normal? Façam por merecer ok!", concluiu a ex-apresentadora do programa infantil Bom Dia e Cia (SBT).

"Isso é desumano com as pessoas da área de saúde! Parem de fazer baile, parem de fazer festa! Hoje eu cheguei implorando pela minha vida, cheguei implorando por ar", continua. Na legenda da publicação, ela escreveu: "Valorize o ar que você respira e não tenha que implorar por ele".

"Cheguei implorando para conseguir respirar. A gente não dá valor para o ar que a gente respira até a gente não ter ele", explica. "Que as pessoas levem a sério. Fiquem em casa! Não é para viajar, não é para ir para praia, não é para sair com a família! Para de fazer exame de PCR para fazer festinha!".

"A Rô, minha ajudante, minha super colaboradora, pegou Covid. E aí eu tô fazendo o serviço que ela sempre faz. Tô ajudando a Neusa e a Damiana. Tô aqui estendendo roupa, já lavei toda essa roupa. Estou desde manhã lavando roupa. Está tudo separadinho, branco com branco, colorido com colorido", explicou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Silvia Abravanel, 50, contou em seu Instagram que lavou e estendeu roupas para ajudar as colaboradoras de sua casa após uma de suas empregadas ser diagnosticada com Covid-19. "Adoro serviço de casa", afirmou em um vídeo publicado nesta quarta-feira (25).

