Silvia Abravanel comandará quadros do antigo Bom Dia & Cia aos sábados no SBT

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Silvia Abravanel recentemente se despediu do Bom Dia & Cia, no SBT, que deixou a grade de programação. Porém, a partir do próximo sábado (30) ela voltará ao canal com o novo programa Sábado Animado, a partir das 6h.

De acordo com o SBT, a atração será totalmente dedicada às crianças e ganhará os quadros de sucesso do Bom Dia & Cia com as brincadeiras, gincanas e prêmios que eram sorteados.

O programa também vai exibir episódios inéditos de desenhos como "Bakugan", "Os Contos de Appolo", "Rainbow High", "A Turma da Floresta", "She-Ra" e "Homem de Ferro".

"Deus e seu tempo perfeitos. Estamos de volta para vocês, por vocês e com vocês!", comemora Silvia.

No primeiro dia de abril, Silvia se despedia do comando do Bom Dia & Cia, programa que ficou no ar pelos últimos 28 anos.

"Bom, estamos aqui em nosso último programa que vai ao ar [...] Eu detesto despedidas, a gente deixa um até logo e até breve", disse ela ao cumprimentar pessoas que trabalham por trás das câmeras.

No mesmo momento, Silvia aproveitou para se desculpar por ter parado a roleta e interferido no prêmio que uma criança ganhou na edição do dia anterior. Ela chamou isso de "erro gravíssimo".

Ela foi acusada de manipular a jogada de uma criança enquanto rodava uma roleta de prêmios. O garoto poderia ganhar um montante até R$ 900, mas no momento de girar a roleta, Silvia parou antes da hora e a premiação foi de R$ 400.

"Eu cometi um erro gravíssimo ontem, impensado, e vou consertar esse erro hoje. Sem querer parei a roleta do menino. Nem sei por que fiz isso. Mas eu vou corrigir, viu, Pedro, que está me assistindo. A gente vai entrar em contato e resolver essa situação", prometeu a apresentadora.