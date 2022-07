Silvia Abravanel assume novo romance com cantor sertanejo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Silvia Abravanel, 51, está vivendo um novo romance. Na noite desta quinta-feira (14), ela assumiu sua relação com o cantor sertanejo Gustavo Moura, que faz parte da dupla Gustavo Moura e Rafael.

Os dois foram fotografados juntos durante a gravação do DVD "Cabaré", do cantor Leonardo com a dupla Bruno e Marrone. O evento aconteceu no espaço Vibra, em São Paulo. Os dois publicaram Stories em suas contas, mostrando que estiveram presentes no show.

Silva, filha de Silvio Santos, não assume um novo romance desde o ano de 2018, quando seu casamento com o também cantor sertanejo Kleiton Pedroso de Abreu chegou ao fim, após cinco anos de união. Ela também já foi casada com o empresário Murilo Abbas, de 1997 a 2002.

Com Abbas, Silvia teve sua filha Luana. Além disso, ela também foi casada com o executivo Felipe Coimbra, dos anos de 2004 a 2011, e, como fruto deste relacionamento, teve sua segunda filha, Amanda.

Recentemente, a apresentadora se despediu do Bom Dia & Cia, no SBT, que deixou a grade de programação. Agora, ela assume o comando do novo programa, Sábado Animado, que vai ao ar no canal a partir das 6h.

De acordo com o SBT, a atração é totalmente dedicada às crianças e ganha os quadros de sucesso do Bom Dia & Cia com as brincadeiras, gincanas e prêmios que eram sorteados. O programa também exibe episódios inéditos de desenhos como "Bakugan", "Os Contos de Appolo", "Rainbow High", "A Turma da Floresta", "She-Ra" e "Homem de Ferro".