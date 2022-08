Silvero Pereira se arrepende de papel de travesti em novela da Globo: 'Me reeduquei'

"Hoje eu não faria a Elis Miranda, muito provavelmente. Porque eu também me reeduquei sobre essa história, e a gente precisa estar de acordo com as lutas e as causas. Depois de 'A Força do Querer', eu não aceitei mais nenhum personagem trans ou travesti, e inclusive deixei de fazer meus espetáculos por causa disso", finalizou.

