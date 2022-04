Silvero Pereira passa bem após carro deslizar em ribanceira no Ceará

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Silvero Pereira, 39, sofreu um acidente de carro neste domingo (17) no interior do Ceará. A informação foi divulgada nas redes sociais pela equipe do ator, que avisa que ele passa bem.

"Na manhã deste domingo (17), o ator e diretor Silvero Pereira sofreu um acidente de carro na estrada entre as cidades de Senador Pompeu e Piquet Carneiro, no Ceará, enquanto voltava de Milhã para Mombaça", diz o comunicado.

O ator é quem dirigia o carro, segundo sua assessoria. "Ao fazer uma curva acentuada, acabou invadindo o acostamento, deslizando em uma ribanceira e o carro tombou entre as árvores", conta o texto.

Silvero conseguiu sair sozinho do veículo. "Após o acidente, a guarda municipal, o seguro do automóvel e tomas as providências foram tomadas pelo próprio ator, que conseguiu sair do veículo", continua o comunicado.

Por sorte, nem ele nem os amigos que estavam no carro ficaram feridos. "Silvero e seus dois amigos que o acompanhavam estão bem, com saúde e não sofreram nenhum ferimento, graças ao uso do cinto de segurança."

Na publicação, o ator —que está no elenco de "Pantanal" (Globo), onde deve estrear em breve— tratou de tranquilizar os fãs. "Está tudo bem!", afirmou. "Obrigado pelo carinho."