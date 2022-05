Shows de maio em SP têm Juliette e ex-One Direction

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O calendário musical paulistano de maio segue a topo o vapor, tentando tirar o atraso de meses com cortinas fechadas por causa da pandemia de Covid-19. Espalhadas por casas de show privadas e da prefeitura, as atrações abraçam ritmos como a música brasileira, o funk, o jazz, o indie e o rock.

A variedade também faz sorrir quem gosta de um showzinho internacional —ao longo do mês pisam por aqui nomes como o ex-integrante da boy band One Direction Louis Tomlinson, além do incensado Kamasi Washington e dos nostálgicos McFly, The Kooks e Two Door Cinema Club.

Também há agrados para os fãs de música clássica. Na Sala São Paulo a programação é intensa, com concertos com músicos húngaros, espanhóis e de outras nacionalidades.

Veja, abaixo, uma seleção do que curtir neste mês na capital paulista.

Audio

A casa convida vários nomes internacionais. No dia 18, os nostálgicos podem matar as saudades do indie do Two Door Cinema Club; no dia 20, os fãs de black metal podem ver a apresentação do Emperor; já no dia 25 é vez do saxofonista Kamasi Washington. Entre os brasileiros, os destaques são a banda Braza, que no dia 14 lança sua turnê "Eita", e o funkeiro Hariel, que faz show na festa Glow Party no dia 29.

Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, região oeste, tel. (11) 3862-8227. Instagram @audio. Agenda completa e ingressos em audio sp.com.br

Blue Note

O espaço no topo do Conjunto Nacional dá espaço para caras novas da música brasileira. Ao longo do mês, tocam por lá Jonathan Ferr, no dia 13, Chico Bernardes e Maria Luiza Jobim (24), O Grilo (25) e Paulo Novaes e Rafa Castro (31). Também se apresentam nomes como Metá Metá (11) e Maria Rita (27 a 29).

Av. Paulista, 2.073, Bela Vista, tel. (11) 94745-9694. Instagram @bluenotesp. Agenda completa e ingressos em bluenotesp.com

​Bourbon Street

A casa de jazz em Moema sedia shows de atrações internacionais que são parte do lineup do 12º Bourbon Festival Paraty —John Pizzarelli (18), Vasti Jackson (20) e Delfeayo Marsalis (21). O mês também guarda apresentações de Toninho Horta (22) e Edinho Santa Cruz (26).

R. dos Chanés, 127, Moema, tel. (11) 5095-6100. Instagram @bourbon_street. Agenda completa e ingressos em bourbonstreet.com.br

Casa Natura Musical

Em Pinheiros, a agenda de maio aposta em uma mistura de nomes frescos na música nacional e clássicos. No dia 13, por exemplo, passam por lá o funk mineiro e retrô de FBC e Vhoor. Nos dias 14 e 15, tocam Alessandra Leão e Leci Brandão, respectivamente. O mês também tem Zélia Duncan (20), Vanessa da Mata (21), o rap das irmãs Tasha e Tracie (22) e a banda Bala Desejo, que convida Rubel no dia 26.

R. Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros, tel.: (11) 3031-4143, Instagram @casanaturamusical. Agenda completa e ingressos em casanaturamusical.com.br

Cine Joia

O espaço no centro tem shows de Lamparina, banda que faz parte da nova safra musical mineira e se apresenta por lá no dia 20, do duo americano The Driver Era (22) e do rapper BK’, que toca no dia 22.

Cine Joia - pça. Carlos Gomes, 82, Centro, Instagram @cine_joia. Programação completa e ingressos em cinejoia.byinti.com

Espaço Unimed

O antigo Espaço das Américas —que anunciou que trocará de nome nesta terça-feira (9) após uma compra dos direitos do uso do nome pela Unimed— tem um maio agitado, com shows da ex-BBB Juliette Freire, no dia 13, Péricles, no dia 14, e Criolo, no dia 21. A casa também recebe os internacionais McFly, nos dias 17 e 18, The Kooks, no dia 20 e Louis Tomlinson, nos dias 28 e 29.

Espaço das Américas - r. Tagipuru, 795, Barra Funda, Instagram @espacodasamericas. Programação completa e ingressos em espacodasamericas.com.br

Mita

O festival faz sua primeira edição em um final de semana com shows de gente como Letrux, Luedji Luna, Black Alien, Matuê e Marina Sena, entre as escalações brasileiras, e Gorillaz, Two Door Cinema Club, Rüfüs du Sol e Tom Misch, entre os gringos.

Spark Arena - av. Manuel Bandeira, 500, Vila Leopoldina, Instagram @mita.festival. Sáb. (14) e dom. (15), às 11h. A partir de R$ 395 em eventim.com.br/mitafestival

Prefeitura

A extensa programação gratuita da prefeitura em seus centros culturais inclui shows de Abacaxepa, que toca no dia 27 no Centro Cultural da Diversidade, Bicho de Pé, que se apresenta no Centro Cultural Penha no dia 15, e Tuyo, banda que sobe ao palco da Vila Itororó no dia 25.

Programação completa em prefeitura.sp.gov.br

Sala São Paulo

Entre as atrações da mais importante casa de música clássica paulistana para o mês de maio estão concertos sob a batuta de Thierry Fischer —e com o violinista Kristóf Baráti—, que acontecem entre os dias 12 e 14—, "¡Viva España!", com apresentações da Osesp comandada por Manuel Hernández-Silva e acompanhada de músicos (19 a 21), além da apresentação do violinista Théotime Langlois de Swarte e do pianista Tanguy de Rilliencourt no último dia do mês, entre outros.

Programação completa e ingressos em salasaopaulo.art.br

Sesc

As unidades do Sesc convocam um time de peso para ocupar a agenda do mês —desde os clássicos, como Sá & Guarabyra (28 e 29, no Sesc Santana) e Fafá de Belém (13 a 15, no Pinheiros) até as brasilidades contemporâneas, como Mahmundi e Maria Beraldo, que tocam nos dias 28 e 27, respectivamente, na unidade Belenzinho.

Programação completa e ingressos em sescsp.org.br