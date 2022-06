Shows de Caetano Veloso e desfile de balões gigantes agitam SP nesta semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O feriadão de Corpus Christi chegou ao fim e trouxe consigo também a chegada do inverno —que começa oficialmente nesta terça, dia 21, apesar de o friozinho já ter se instalado em São Paulo há semanas.

Para quem deseja bater perna por aí e celebrar a mudança de estação, a agenda paulistana conta com show de Caetano Veloso, evento para amantes de café e até desfile de balões.

Veja, a seguir, cinco opções para aproveitar a cidade fora de casa na próxima semana. Bom passeio.

CAETANO VELOSO

Ainda dá tempo de comprar os últimos ingressos para o show do Caetano Veloso no Espaço Unimed, na Barra Funda —o antigo Espaço das Américas. A segunda apresentação da turnê do disco "Meu Coco" na capital paulista, com músicas do álbum lançado em 2021, a princípio foi programada entre os dias 25 e 26. Mas, como a procura foi grande por ingressos, foi aberta mais uma data, na sexta-feira (24).

Espaço Unimed - r. Tagipuru, 795, Barra Funda, região oeste, Instagram @espacodasamericas. De 24 a 26 de junho. A partir de R$ 180, em ticket360.com.br

CENÁRIO BALÕES FESTIVAL

No domingo, dia 26, um desfile gratuito com 13 carros alegóricos feitos de balões gigantes inspirados na Amazônia toma a rua Haddock Lobo, no Jardim Paulista, região oeste. O evento é promovido pelo Balões Festival, que reúne profissionais do mundo todo no Centro de Eventos São Luís, no centro, para criar as alegorias.

R. Haddock Lobo, Jardim Paulista, região oeste, Instagram @cenariobaloes. Dom. (26), às 11h. Grátis

SALA SÃO PAULO

Regida pelos maestros Nelson Ayres e Tiago Costa, a big band da Orquestra Jovem Tom Jobim vai tocar clássicos de João Donato no sábado (25), na Sala São Paulo. No repertório estão composições como "A Paz", "Bananeira" e "Lugar Comum". O evento faz parte da programação de apresentações matinais do endereço —mas é preciso ficar atento ao site da orquestra, onde serão distribuídos ingressos gratuitamente a partir das 10h desta segunda (20), ou retirar os convites na bilheteria da Sala São Paulo, no mesmo dia.

Sala São Paulo - praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos, centro, tel. (11) 3367-9500. Sáb. (25), às 11h. Grátis, ingressos no site osesp.byinti.com e na bilheteria a partir desta segunda (20), às 10h

SÃO PAULO COFFEE FESTIVAL

O Coffee Festival, evento mundial para amantes de café, chega ao Brasil. Serão três dias de degustações, workshops com profissionais, oficinas e espaços interativos. O festival também traz o Campeonato Brasileiro de Barista, organizado pela associação do setor. Os visitantes também poderão torrar seus próprios grãos com ajuda de especialistas.

Parque Ibirapuera - av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Vila Mariana, zona sul, Instagram @saopaulocoffeefestival. De sex. (24) a dom. (26), das 14h às 21h. R$ 50 (por dia) ou R$ 100 (três dias)

Z DELI SANDWICHES

Agora, a casa também serve brunch aos sábados e domingos, na unidade do centro, das 9h às 14h. Com receitas americanas e judaicas, o menu é extenso e tem itens servidos à la carte. Os ovos aparecem em receitas como a shakshuka (R$ 34), servidos cozidos em molho de tomate bem temperado. A babka, um pão doce, é a base da french toast (R$ 24) e chega à mesa com chantili, morangos e mirtilos —as frutinhas também aparecem nas panquecas (R$ 38). Para beber, há chocolate quente (R$ 8), café coado e drinques como mimosa (R$ 34) e michelada (R$ 34).

R. Bento Freitas, 314, República, centro, Instagram @zdelisandwiches. Sáb. e dom., das 9h às 14h