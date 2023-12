Show do rapper MV Bill é interrompido em festival na Bahia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper MV Bill teve seu show interrompido na madrugada de domingo (17), durante o festival Rap Game, que ocorreu na Arena Fonte Nova, em Salvador, Bahia, após ter excedido o tempo estimado em 10 minutos.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o público arremessando garrafas de água e baldes em direção ao palco após o artista descer do local e passar em frente ao público. Em publicação nas redes sociais, ele diz que saiu sem cantar cinco músicas que estavam previstas.

"A produção do evento mandou os coordenadores de palco desligarem o som. Fiquei com muita raiva de ver aquele público todo ali e sair sem cantar 'Soldado do Morro'. Mesmo estando furioso, eu fui na direção de quem verdadeiramente representou, a plateia. Ser aguardado por essa multidão me mostrou o tamanho da nossa responsabilidade. Foi a continuação do show sem som."

Também nas redes sociais, o festival afirmou que o rapper é essencial para o evento. "Queríamos fechar com chave de ouro, mas nem tudo está sob nosso controle. Na última música, às 1h40, com 10 minutos de tolerância, conforme contrato, a sonorização do festival foi desligada pelos órgãos superiores."