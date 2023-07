Show de Noel Gallagher em NY é evacuado após ameaça de bomba, diz polícia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No sábado (8), o show de Noel Gallagher foi evacuado após uma "ameaça de bomba". Os departamentos de polícia instruíram os fãs a deixar o local mediante a situação, como informou a revista People.

A ameaça surgiu antes mesmo do ex-membro da banda Oasis subir ao palco em Saratoga Springs, em Nova York, nos Estados Unidos.

"Com muita cautela, o show no Saratoga Performing Arts Center foi suspenso às 21h40 e os participantes do show foram evacuados sem incidentes. Os K9s completaram uma varredura no local depois que a multidão saiu, com resultados negativos", comunicou uma publicação da página New York State Park Police, no Facebook, no domingo.

O post ainda reforçou que o caso será analisado pelas autoridades: "Este incidente está sob investigação. Este caso será investigado na categoria de ameaça terrorista, um crime de classe D".

Apesar de Noel Gallagher não se pronunciar sobre a ameaça, Garbage, que se apresentou antes da evacuação, escreveu no Twitter: "Não temos ideia do que aconteceu esta noite. Fomos todos evacuados e estávamos preocupados com todos!".