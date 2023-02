Show da banda Hoodoo Gurus cobra meia-entrada de quem levar prancha de surfe

Em todas as cidades, a opção de meia-entrada é oferecida com a modalidade "surfista solidário".

O valor dos ingressos varia para cada cidade. Em São Paulo, por exemplo, eles custam de R$ 200 a R$ 360, enquanto em Porto Alegre pode-se adquirir um lugar a partir de R$ 170 até R$ 410. No Rio de Janeiro, serão vendidos ingressos a partir de R$ 200 e até R$ 390, e em Curitiba eles custam de R$ 140 a R$ 300 -- além de uma opção "bistrô", com lugar para seis pessoas por R$ 1980. Florianópolis, por fim, oferece lugares pelo valor único de R$ 200.

Chantilly explica que o "Surfista Solidário", como chamam o ingresso, foi criado para presentar os surfistas com uma chance de estar com seus ídolos outra vez.

Os shows vão acontecer em abril no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Porto Alegre, em Curitiba e em Florianópolis. A ação que garantirá 50% de desconto nos ingressos é uma parceria com a Confederação Brasileira de Surfe, dirigida por Teco Padaratz.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda Hoodoo Gurus, grupo australiano de rock alternativo popular entre surfistas, virá ao Brasil após 25 anos longe do país para a turnê do novo álbum, Chariots of the Gods. Em homenagem ao seu público, a doação de qualquer ascessório de surfe garantirá meia-entrada para os shows.

