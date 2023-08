Shopping em SP tem piscina de bolinha gigante

Nos últimos tempos, houve um boom de exposições e experiências entrando em cartaz em shopping centers da cidade. Essa tendência, de transformar centros comerciais para além das compras, faz parte de um movimento internacional chamado de "location-based entertainment". Em linhas gerais, consiste em criar novas atrações em locais que as pessoas frequentam, passam no dia a dia e estudam.

O ambiente tem espelhos ao redor e sobre a piscina há balões que mudam de cor, o que proporciona um cenário para quem quer atualizar as redes sociais com fotos e vídeos.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.