Shonda Rhimes e Brad Pitt querem adaptar livro de Britney Spears para o cinema

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A autobiografia de Britney Spears, lançada no mês passado, já está sendo disputada em Hollywood. Os direitos para adaptar o livro "A Mulher em Mim" para o cinema estão sendo cobiçados pelos maiores estúdios e produtores.

De acordo com o The Ankler, alguns dos nomes interessados em fazer da obra um filme ou uma série são Margot Robbie, Brad Pitt, Shonda Rhimes e Reese Witherspoon, cada um com sua respectiva empresa. Eles podem desembolsar quantias na casa dos oito dígitos para adquirir os direitos do livro.

Isso se deve ao sucesso de "A Mulher em Mim", que vendeu mais de 1 milhão de cópias só nos Estados Unidos na semana de lançado, no fim de outubro. O livro também chegou à posição de mais vendido no Reino Unido e ficou em segundo lugar em diversos países, como Brasil e França.

Shonda Rhimes já trabalhou em um filme com Spears, já que é dela o roteiro de "Crossroads - Amigas para Sempre", de 2002. A roteirista, cineasta e produtora americana é conhecida pelo trabalho em sucessos mundiais como "Grey's Anatomy" e "Bridgerton".

Mas, diz The Ankler, até agora nenhuma reunião concreta sobre a venda dos direitos do livro foi agendada, e nenhum nome desponta como favorito. Um produtor que já trabalhou com Spears afirmou ao site que ela não se importa com a fama dos produtores. "Ela sempre foi assim. É o jeito da Britney."