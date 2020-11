Sheron Menezzes publica foto do RG e impressiona fãs: 'primeira foto 3x4 bonita'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sheron Menezzes, 36, é linda até na foto 3x4. Foi a constatação que muitos internautas fizeram neste domingo (15) após a atriz publicar uma foto de sua cédula de identidade.

A ideia era chamar a atenção para a necessidade de votar com consciência. "Indo exercer meu direito", escreveu na legenda. "Vai lá e vote consciente."

Contudo, a imagem da atriz sorrindo ofuscou a mensagem. "Que foto linda no RG, chocada", disse uma fã. "Só tu pra ter foto bonita no RG, eu pareço o Kiko do 'Chaves' no meu RG", brincou outra.

A imagem está no perfil da atriz no Instagram: Instagram https://www.instagram.com/p/CHnfBBAHSXN/.