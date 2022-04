Sheron Menezzes e Saulo Camilo se casam em praia do Rio

"Mas então, quando já nem lembrava mais o que tinha pedido, ele chegou. Chegou chegando e da maneira que eu não planejei. Veio do jeitinho dele, rápido e já com muitas emoções pra contar", completou.

Na imagem divulgada no Instagram da atriz, Menezes aparecia segurando o bebê instantes depois do parto. A foto de "Benji" --como a atriz o apelidou-- teve mais de 60 mil curtidas só na primeira hora depois de publicada.

Benjamin, filho deles, nasceu em outubro de 2017. Na ocasião, ela emocionou seus seguidores com a primeira imagem do filho nascido às 23h23 do dia 19 de outubro, de parto natural. O garoto chegou ao mundo com 3 quilos e 49 centímetros. "Lindão mesmo", escreve a mãe.

Em março, ambos se casaram em cerimônia íntima no religioso. "E no civil nós dissemos sim! Essa é a nossa energia! São dez anos de muitos motivos para comemorar e celebraremos cada um deles. E ainda não acabou, passa logo tempo, que tô ansiosa pra próxima etapa", publicou a atriz na legenda de algumas fotos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O casal Sheron Menezzes e Saulo Camilo se casou com direito a cerimônia em uma praia do Rio de Janeiro. Trechos da cerimônia foram publicados por uma conta nas redes sociais. Ambos estão juntos há 10 anos e têm um filho de quatro anos.

