Shawn Mendes interrompe turnê para cuidar da saúde mental

A princípio, o cantor deve voltar aos palcos no dia 31 de julho, em uma apresentação na cidade de Toronto, no Canadá. Ainda não há informações sobre as novas datas dos shows que foram adiados.

"Depois de falar com minha equipe e profissionais de saúde, preciso tirar um tempo para me curar e cuidar de mim e da minha saúde mental, em primeiro lugar", avisou. "Assim que houver mais novidades, prometo que avisarei. Amo vocês, pessoal."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Shawn Mendes, 23, anunciou na noite de sexta-feira (8) que vai interromper a turnê que está realizando na América do Norte. Ao todo, 12 apresentações que já estavam marcadas e com ingressos à venda foram adiadas por tempo indeterminado.

