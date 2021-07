Sharon Stone revela ameaças de demissão por exigir atuar só com vacinados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Sharon Stone, 63, revela ter sofrido ameaças de demissão após solicitar que apenas pessoas vacinadas contra a Covid-19 contracenassem com ela em um novo trabalho.

Em vídeo de uma campanha divulgado pelo Deadline, a atriz deu mais detalhes sobre um projeto que seria gravado em Atlanta. "Recebi uma oferta de trabalho, um trabalho que realmente quero fazer. É por isso que meu cabelo está arrepiado, porque o Sindicato dos Produtores da América não garante que todos em nosso programa sejam vacinados antes de eu ir para o trabalho", começou.

"Vou trabalhar antes que todos no meu projeto sejam vacinados? Não, não vou. Estou sendo ameaçada de perder meu emprego? Sim, eu estou", emendou.

Na visão dela, é "ridículo" ter de ir trabalhar em um ambiente que não seja seguro. Além disso, Stone também se queixou de ter perdido seu plano de saúde após 43 anos de contribuições. Segundo ela, a diferença de valores ficou em R$ 66 abaixo da qualificação.

"Eu não acho que você precisa que eu diga isso. Quer dizer, perdi meu seguro adquirido após 43 anos de profissão por causa da Covid-19. Faltaram US$ 13 e, você sabe, eu realmente não acho que isso seja razoável para qualquer um de nós", comentou.

Pelo lado pessoal, porém, tudo parece mais encaminhado. Atualmente, foi revelado que a estrela de "Instinto Selvagem" está saindo com um rapper com menos da metade da sua idade. Segundo o Page Six, ela foi vista em encontros em Los Angeles com RMR, 25, um artista que protege sua identidade usando uma máscara de esqui e grades douradas nos dente

O novo casal foi visto no começo de julho dançando hip-hop no Delilah e no The Highlight Room, em Los Angeles. "Ela definitivamente está tendo um verão quente para meninas. Eles estavam juntos saindo com o PND [artista] de Drake, e eles estavam agarrando e estourando garrafas", disse uma fonte ao Page Six.

A fonte falou ainda que não está claro como é a aparência de RMR porque ele esconde sua identidade, mas o rapper "respeita [Sharon] e acha que ela é legal". Aparentemente, o novo casal em potencial tem passado os últimos meses juntos.