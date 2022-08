Shaquille O'Neal usa voo para explicar sua 'teoria' da terra plana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-jogador de basquete Shaquille O'Neal, 50, esclareceu seus comentários sobre a Terra ser plana após pegar um voo dos Estados Unidos para a Austrália. A estrela da NBA afirmou que sua opinião é "apenas uma teoria".

Ele foi perguntado se seus comentários eram uma brincadeira ou se ele realmente acreditava que a terra seria plana, em uma aparição no programa de rádio The Kyle and Jackie O Show. "Eles nos ensinam muitas coisas. É apenas uma teoria", respondeu.

Em seguida, ele explicou seu raciocínio usando o voo como exemplo. "Eu voei 20 horas hoje, nem uma vez eu fui por aqui", explicou ele, acrescentando que, em nenhum momento durante o trajeto, o avião "tombou" ou "virou de cabeça para baixo".

Ele ainda disse não ter certeza se o planeta está girando. "Você sabe que eles dizem que o mundo está girando? Eu moro em um lago há 30 anos e nunca vi o lago se mover para a esquerda ou para a direita", completou a estrela do Los Angeles Lakers.

O atleta falou sua opinião sobre o tema pela primeira vez em 2017, no podcast The Big Podcast With Shaq. "É verdade. A Terra é plana. Há três maneiras de manipular a mente - o que você lê, o que você vê e o que você ouve. Na escola, a primeira coisa que eles nos ensinam é: 'Oh, Colombo descobriu a América'", começou na época.

"Mas quando ele chegou lá, havia algumas pessoas de pele clara com cabelos compridos fumando nos cachimbos da paz. Então, o que isso lhe diz? Colombo não descobriu a América. Só estou dizendo. Eu dirijo da Flórida para a Califórnia o tempo todo, e é plano para mim", completou o astro do basquete.