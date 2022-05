Shantal Verdelho presencia engavetamento e diz que premonição a salvou da morte

Em seguida, diz ter tido uma visão que salvou a todos no carro. "Fechei o olho e meu anjinho da guarda me mandou uma imagem de um caminhão voando. Nisso, virei com calma para a pista da direita. A hora que eu olho para o retrovisor, tem um caminhão gigante, de três eixos, vindo desgovernado e batendo em todos os carros desde lá atrás", emendou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Shantal Verdelho, 33, disse pelas redes sociais que uma premonição salvou ela e a filha Domênica, 8 meses, da morte numa estrada. Ela conta que presenciou um engavetamento e que segundos antes havia tirado seu carro do exato local do choque.

