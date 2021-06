Shannen Doherty quer fim de procedimentos estéticos por estrelas de Hollywood

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecida por sua atuação na série "Barrados no Baile" (1990-2000), a atriz Shannen Doherty, 50, pediu pelo fim do uso constante de procedimentos estéticos como o botox por parte das atrizes de Hollywood.

O apelo foi feito pelas redes sociais da artista ao publicar uma foto de seu rosto natural. "Assistindo filmes essa noite e percebi que havia poucas personagens femininas com as quais eu poderia me identificar", começou ela.

"Você sabe, mulheres sem preenchimento, sem botox, sem um facelift. Mulheres que abraçaram seus rostos e todas as experiências que eles mostram", emendou.

Na opinião dela, não é preciso se submeter a diversos procedimentos para poder ser bonita e se sentir bem. "Eu amo o que vivi e meu rosto reflete minha vida. Eu passei por muita coisa por causa do câncer. Eu me aceito agora. Cansei da percepção que as revistas e Hollywood tentam nos impor. Eu quero ver mulheres como eu", finalizou.

O câncer a que Shannen se refere é um de mama. Diagnosticada com a doença em 2015, o tumor havia apresentado remissão em 2017, mas retornou no começo de 2020 em fase de metástase. Ela segue na luta.

"É como se qualquer pessoa no estágio 4 enfrentasse esse tipo de coisa, onde outros querem colocá-lo no pasto. Não estou pronta para pastar. Tenho muita vida dentro de mim", disse em entrevista à revista Elle.