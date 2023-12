Shakira ganha escultura de mais de seis metros na Colômbia

Um vídeo do momento da inauguração foi disponibilizado e divulgado pela própria Shakira. "Estou muito emocionada", reforçou. Os pais da artista estavam presentes no momento da inauguração.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Shakira, 46, ganhou uma escultura de mais de seis metros de altura na cidade de Barranquilla, na Colômbia. Ao ver a obra pronta, a artista agradeceu: "Obrigada ao escultor Yino Márquez e aos alunos da escola distrital de artes por este exemplo do enorme talento artístico do povo da minha terra", postou.

