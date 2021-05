Sexy Hot vai testar nível de energia sexual dos telespectadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Sexy Hot vai testar o nível de energia sexual de seus telespectadores. A partir do dia 24, o canal adulto vai disponibilizar gratuitamente em seu site um quiz para medir a excitação de quem assiste a suas produções.

Trata-se de uma das ações de lançamento de "Dopamina", novo longa do selo próprio do canal, o Sexy Hot Produções. O filme estreia no próximo dia 29 à meia-noite tanto no canal pago quanto em sua plataforma digital.

A trama marca a estreia do casal de atores Qween e Iron como protagonistas de um filme original do canal. A produtora promete sessões de sexo "bem psicodélicas e sensuais, além de muitas descobertas sensoriais que vão elevar os níveis de erotismo e ativar todos os sentidos do corpo".

O título do filme faz referência ao neurotransmissor responsável pela sensação de prazer, que pode ser sentida tanto no sexo quanto ao fazer algo estimulante, como comer chocolate, fazer exercícios físicos ou ganhar um presente.

Para Tati Presser, psicóloga e educadora sexual, manter alto o nível de dopamina é um dos maiores desafios dos casais.

"Um dos maiores auxílios para que isso aconteça são as novidades, e isso inclui filmes, brinquedos ou qualquer novidade que o casal possa trazer para dentro da sua relação", afirma. "Certamente vai desencadear uma alta desses hormônios. Sem a dopamina, não tem prazer no sexo."