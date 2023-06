Sexo e nome do bebê de Al Pacino são revelados; ator é pai aos 83 anos

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após o anúncio do nascimento, sexo e nome do bebê de Al Pacino, 83, são divulgados.

O bebê, um menino, se chama Roman Pacino. As informações foram divulgadas pelo site TMZ. A publicação ainda afirma que os pais da criança estariam "em êxtase". Na noite anterior ao anúncio do parto, Al Pacino e a namorada, Noor Alfallah, foram vistos saindo para jantar. No banco de trás do carro, havia uma cadeirinha de bebê vazia.

No início do mês, Al Pacino celebrou a gravidez da namorada. "É muito especial. Sempre foi. Eu tenho muitos filhos. Mas isso é realmente especial neste momento", disse ao jornal britânico Daily Mail.

No entanto, ele teria pedido um teste de DNA após saber da notícia. Segundo o TMZ, o artista tinha problemas médicos que o impediriam de ter filhos. Ademais, Al Pacino não sabia da gravidez até os últimos meses e ficou "chocado".

Al Pacino tem outros três filhos: Julie Pacino, 33, com Jan Tarrant, e os gêmeos Olivia e Anton James Pacino, 22, frutos de seu ex-relacionamento com Beverly D'Angelo.

Os rumores de romance com Noor Alfallah iniciaram em abril de 2022, quando os dois foram vistos jantando juntos. Noor já teve relacionamentos com outros astros, como Mick Jagger, e com o investidor bilionário Nicolas Berggruen.