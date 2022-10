Seu Jorge é hostilizado e sofre ataques racistas em show em Porto Alegre

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O cantor Seu Jorge foi hostilizado e sofreu ataques racistas da plateia de um show realizado nesta sexta-feira (14), no Grêmio Náutico União, tradicional clube de Porto Alegre. Testemunhas relatam nas redes que as manifestações começaram pouco antes do fim do espetáculo, quando o cantor chamou ao palco um músico adolescente, negro, tocador de cavaquinho.

Seu Jorge fez em seguida uma breve fala contra a redução da maioridade penal, em que citou a morte de jovens pretos da favela. Assim que saiu do palco "começou a avalanche de vaias, aos gritos de vagabundo!, safado!, e o esperado mito!, mito!, mito!", descreveu uma das pessoas presentes ao show. Imitações de macaco também foram ouvidas, vindas da plateia.

O Grêmio Náutico União não se manifestou em suas redes sobre o ocorrido. No Instagram, a postagem mais recente foi feita um dia depois do show, neste sábado (15): uma homenagem ao Dia dos Professores (15). Nos comentários, seguidores cobram uma posição do clube.

Procurado pela Folha de S.Paulo, Seu Jorge respondeu, através de sua assessoria, que não iria se manifestar sobre o ocorrido e que os relatos nas redes sociais "falam por si".