Sesc 14 Bis abre sexta-feira (6) em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No ano em que Santos Dumont completaria 150 anos, o Sesc abre a sua 25ª unidade na Grande São Paulo: a 14 Bis, nomeada em referência à praça em frente ao edifício. O novo espaço, localizado na Bela Vista, no centro, recebe shows, exposição e atividades imersivas nesta sexta-feira (6).

A administração espera receber 7.000 pessoas por semana no novo prédio, que segue a mesma cartilha da organização com espaços para mostras, esportes e apresentações artísticas.

Segundo o diretor regional do Sesc, Danilo Santos de Miranda, a unidade chega para ser um espaço de coletividade e diálogo, em uma região marcada pela vida cultural com centros históricos, espaços cênicos de relevância e coletivos artísticos.

A região concentra 380 espaços culturais de SP, como o Masp (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand) e o Instituto Moreira Salles.

Na fase inicial do Sesc 14 Bis, apenas três andares estarão funcionando. O térreo do prédio concentra a praça de convivência, o espaço brincar, a biblioteca e a cafeteria, que tem menu tradicional. Nas bebidas, inclui café expresso (R$ 4), capuccino (R$ 6) ou chá (R$ 4); nas guloseimas, traz pão de queijo (R$ 3,50), quibe de abóbora com escarola (R$ 7,50), bolo de limão (R$ 5) e pastelinho de queijos, tomate e orégano (R$ 8).

Já o 1º andar conta com um espaço de 1.800 m² e estruturas de paredes móveis para receber aulas e oficinas. No 2º, fica o Teatro Raul Cortez, que tem capacidade para 513 pessoas, o quarto maior da rede.

A unidade ainda tem três andares de estacionamento no subsolo, com custo de R$ 18 nas três primeiras horas e de R$ 3 para as adicionais.

Veja a programação da abertura:

*

Constelação Celestina

Na área de convivência da unidade, a exposição gratuita traz registros do fotógrafo paulistano Wagner Celestino. A mostra reúne 147 retratos analógicos em preto e branco de pessoas negras em seus afazeres do cotidiano, como imagens de cortiços do bairro do Bixiga e da Velha Guarda do Samba, a comunidade negra de Paranapiacaba (SP) e em festas, como os desfiles de Carnaval na av. Tiradentes e a Festa de São Benedito em Tietê (SP). Fica em cartaz de 6 de outubro a abril de 2024.

Show de Martinho da Vila

O cantor e compositor Martinho da Vila sobe ao palco do Teatro Raul Cortez na sexta (6), às 19h30, para apresentar o seu novo trabalho, "Negra Ópera". Lançado em maio, o álbum foi indicado ao Grammy Latino 2023 na categoria samba. Entre obras inéditas e regravações, o repertório reúne "Iracema" (Adoniran Barbosa), "Mãe Solteira" (Wilson Batista), "Malvadeza Durão" e "Acender as Velas" (Zé Keti). O cantor retorna ao teatro no sábado (7), às 19h30, e no domingo (8), às 18h. Os ingressos custam R$ 50.

Orquestra Mundana Refugi

Formada por 22 músicos imigrantes, refugiados e brasileiros, o grupo faz duas apresentações gratuitas no teatro. Sob direção musical de Carlinhos Antunes, a orquestra apresenta repertório que reflete as culturas de seus integrantes, como as obras "Mungu" (Lokua Kanza / Carlinhos Antunes), "Sombras da Romãzeira" (Carlinhos Antunes), "Frevo Tonelero" (Orquestra Mundana Refugi), "Amêndoas Verdes" (Música tradicional Palestina) e "As Caravanas" (Chico Buarque). As apresentações acontecem na quarta-feira (11), às 20h30, e na quinta (12), às 18h.

Estampando Saberes: Adinkras

Organizado pelo coletivo Manifesto Crespo, que discute cultura afrobrasileira, é uma atividade interativa sobre os adinkras, um conjunto de símbolos que formam um sistema de transmissão de valores acumulados pelo povo akan, no oeste da África. A tarefa consiste em estampar superfícies diversas. Também feito para crianças, as atividades, gratuitas, acontecem nos dias 7 e 8 de outubro, das 10h às 17h.

Experiências Multissensoriais com elementos naturais

Traz ao Sesc 14 Bis uma atividade interativa para sentir texturas e cheiros, além de ouvir sons dos elementos da natureza, como plantas, sementes e madeiras de diversas espécies. Os participantes vão manusear fibras naturais e essências usando lupas, filtros coloridos visuais com celofane e binóculos. Gratuita, a experiência, produzida pelo Instituto Árvores Vivas, acontece no sábado (7) e no domingo (8), das 10h às 14h.

Sesc 14 Bis

R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, centro.

Início de atividades: 6 de outubro, sexta-feira, às 10h. De terça a domingo, das 10h às 21h; domingos e feriados, 10h às 19h.