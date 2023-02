Série sobre Daniella Perez matou Guilherme de Pádua, diz Raul Gazolla

"Pacto Brutal" está disponível na HBO Max e relembra, com detalhes, o assassinato de Daniella Perez. A série tem depoimentos de Gloria Perez, do próprio Gazolla, de Claudia Raia, Alexandre Frota e outros artistas que tiveram algum envolvimento com o caso.

"Aquele assassino psicopata, egocentrado da porra, começou a gritar para os quatro cantos que não foi entrevistado. Meu irmão, você teve 29 anos para contar todas as mentiras que quis contar e ainda queria falar na série", diz Gazolla, que afirma nunca ter perdoado de Pádua. Para ele, o pastor nunca se arrependeu do crime que cometeu.

