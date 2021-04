Série 'Senhor dos Anéis' custará US$ 465 milhões por temporada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira temporada do programa de televisão "O Senhor dos Anéis", da Amazon Studios, vai custar US$ 465 milhões (R$ 2,5 bilhões), maior valor em uma produção. A informação foi confirmada com o estúdio pelo Hollywood Reporter.

O ministro de Ministro de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Nova Zelândia, Stuart Nash, disse ao Morning Report que a Amazon vai gastar cerca de US $ 650 milhões (R$ 3,6 bilhões) apenas na primeira temporada. "Isso é fantástico, realmente é, esta será a maior série de televisão já feita", afirmou.

Os números foram divulgados como parte da Lei de Informações Oficiais do governo da Nova Zelândia e inicialmente divulgados pelo site Outlet Stuff, da Nova Zelândia. O plano do estúdio é filmar cinco temporadas no país e possíveis séries de spin-offs.

O preço impressionante do "Senhor dos Anéis" não reflete apenas o custo de produção da temporada. Os direitos da propriedade de JRR Tolkien custam cerca de US $ 250 milhões (R$ 1,4 bilhão), além dos custos iniciais com cenários, fantasias e adereços que serão usados ao longo da série.

A Amazon adquiriu os direitos da franquia da Terra Média de JRR Tolkien, em 2017. No início, estimou-se que o programa poderia acabar se tornando o primeiro programa de TV do mundo a custar US $ 1 bilhão após considerar o acordo de direitos, produção e marketing por várias temporadas.

Para se ter uma ideia do alto custo de "Senhor dos Anéis", a série mais cara até hoje, Game of Thrones, da HBO, custou aproximadamente US$ 100 milhões (R$ 558 milhões) por ano produzido.

A série traz às telas pela primeira vez as lendas heroicas da lendária história da Segunda Era da Terra-média, com personagens familiares e novos. O drama épico se passa milhares de anos antes dos eventos de JRR Tolkien, O Hobbit e O Senhor dos Anéis, e levará os espectadores de volta a uma era em que grandes poderes foram forjados, reinos chegaram à glória e caíram e heróis foram testados.