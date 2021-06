Série 'Resident Evil' na Netflix terá Lance Reddick como Albert Wesker

De acordo com a Netflix, na primeira leva de episódios, as irmãs de 14 anos Jade e Billie Wesker se mudam para New Raccoon City no auge da adolescência. Na segunda linha cronológica, já adultas, descobrem que o pai delas pode esconder segredos sombrios capazes de destruir o mundo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix escalou o ator norte-americano Lance Reddick para interpretar Albert Wesker na série live-action "Resident Evil". O ator é famoso por ter interpretado a personagem Charon na série de filmes "John Wick", além de participações em séries como "Law & Order" e "Oz", e ser a voz do General Lunaris no desenho "Ducktales (2019)".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.