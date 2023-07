Série de Xuxa só perdeu para novelas e terá ator de 'Amor, Estranho Amor' nesta quinta (20)

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A estreia de "Xuxa, o documentário" confirmou toda a expectativa criada pela Globo. Com divulgação massiva e curiosidade do público, o primeiro episódio da série foi uma das produções de maior audiência do Globoplay na última semana.

Segundo dados obtidos pela Folha de S.Paulo, a história de Xuxa foi o terceiro produto mais consumido da plataforma entre o dia de estreia, quinta-feira (13), e a última terça-feira (18). Na sua frente, apenas as duas das principais novelas de horário nobre da emissora: "Terra e Paixão", exibida às 21h; e "Vai na Fé", trama das sete que está em sua reta final.

Como as duas tramas têm exposição de horário nobre, é comum que sejam os produtos mais vistos do streaming da Globo. Mas a produção superou outras atrações que têm essa mesma exposição. O documentário ultrapassou, por exemplo, a novela das seis, "Amor Perfeito", e "Mulheres Apaixonadas" (2003), em reprise no Vale a Pena Ver de Novo.

Entre segunda (17) e terça (18), o primeiro episódio de Xuxa foi o produto mais visto e liderou o ranking de programas em alta na plataforma, deixando para trás a reta final da série "Os Outros" e capítulos da trama de Walcyr Carrasco, que está em fase de reviravoltas.

O segundo episódio, que será exibido nesta quinta-feira (20) promoverá o reencontro da apresentadora com Marcelo Ribeiro, ator que aos 12 anos participou de uma cena de sexo com Xuxa no filme "Amor Estranho Amor" (1982).

Xuxa já contou que foi tachada de pedófila durante anos por causa da cena em que seduz o garoto. Ela chegou a proibir a exibição do filme. No documentário, Ribeiro se emociona ao revê-la e os dois se abraçam.

A curiosidade pela série pode ser mensurada pelo crescimento das pesquisas por Marlene Mattos, ex-empresária e ex-diretora do programa da apresentadora, e figura central em sua carreira. O termo "Quem é Marlene Mattos" teve mais de 250% de aumento em procuras nos últimos 90 dias.

Conforme o Google Trends, há muita curiosidade dos usuários sobre a vida pessoal da própria ex-produtora, com muita busca pelos termos "fortuna de Marlene Mattos", "Marlene Mattos tem filhos" e "Marlene Mattos e namorada", registraram mais de 90% de aumento no mesmo período.

O pico de procura sobre Marlene foi registrado pelo Google Trends no dia 10 de julho, um dia após uma exibição de entrevista com Xuxa ao Fantástico sobre o documentário -e o reencontro com a ex-colega de trabalho. A expectativa do Globoplay é que o pico de audiência da série seja alcançado justamente no episódio que conta com a participação de Marlene. Ele vai ao ar no dia 10 de agosto, fechando a série.