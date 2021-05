Série de Patrick Estrela ganha primeiro teaser

Segundo a Variety, a comédia terá 13 episódios e irá protagonizar o melhor amigo de Bob Esponja, Patrick Estrela, e também mostrará como a família Estrela lida com a imaginação surreal de Patrick. A voz do personagem rosado será feita por Bill Fagerbakke, 63, que já trabalha nos desenhos de Bob Esponja.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Nickelodeon lançou, nesta segunda-feira (31), um teaser de "The Patrick Star Show", "O Show do Patrick Estrela" em português. A série é derivada do desenho de sucesso de Stephen Hillenurg, "Bob Esponja Calça Quadrada" (1999).

